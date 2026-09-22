Das Modell 50/50 wird in Expertenkreisen sehr unterschiedlich beurteilt. «Der Vorschlag, 50 Prozent Kernkapital und ‌50 Prozent AT1-Anleihen zu nutzen, ist ein Sieg für die UBS», erklärte ​zum Beispiel Filippo Alloatti, Anleihenexperte bei Federated Hermes, bei Reuters nach dem entsprechenden Vorschlag der Ständeratskommission. Damit müsste die UBS zwar immer noch rund 13 Milliarden Dollar an frischen Mitteln aufnehmen. Doch dieses Geld könnte sie weitgehend über günstigere ‌AT1-Anleihen statt über CET1 beschaffen. «Damit wäre der Vorschlag für die Bank deutlich einfacher umzusetzen und kostengünstiger als der ursprüngliche Entwurf des Bundesrats», erklärte auch Luca Evangelisti, Fondsmanager bei Jupiter.