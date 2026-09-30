Breit abgestützte Erholung

Trotz des Iran-Kriegs erweise sich das globale Wirtschaftswachstum zudem unverändert als sehr robust. «Der Investitions- und Kreditzyklus setzt weiterhin positive Impulse und in der Industrie findet nach einer längeren Durststrecke eine deutliche und breit abgestützte Erholung statt», schreiben die Experten. Aufgrund überraschend guter Konjunkturdaten seien die Wachstumsprognosen für die Schweiz, aber auch für Europa und die Schwellenländer ausserhalb Chinas diesen Monat deshalb nach oben revidiert worden.