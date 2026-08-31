Sie senken ihre Prognosen für die Schweizer Inflation für 2026 und 2027. Hintergrund ist ein tieferer Preisdruck als erwartet. Konkret sagen die ZKB-Experten für das kommende Jahr neu eine Inflationsrate von 0,5 Prozent voraus, wie es im Ausblick vom Montag heisst. Bisher hatten sie mit einer Rate von 0,7 Prozent gerechnet. Die Prognose für 2027 wird auf 0,7 von 0,8 Prozent gesenkt.