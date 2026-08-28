Zinsergebnis wächst mit den Ausleihungen

Den Erfolg aus dem zentralen Zinsengeschäft konnte die Bank mit 836 Millionen Franken - trotz der seit mehr als einem Jahr geltenden Nullzinsen - noch weiter steigern. Er nahm um 1,7 Prozent zu. Gestützt hätten höhere Volumen im Kredit- und Hypothekargeschäft.