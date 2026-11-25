Die Schweiz habe allerdings noch keine offiziellen Infos aus den USA erhalten. Das sagte Bundesratssprecherin Nicole Lamon vor den Medien.
«Die Resultate sind noch nicht bekannt», sagte Lamon an der Medienkonferenz des Bundesrates zum Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative.
Laut der Nachrichtenagentur Reuters plant die US-Regierung, am Mittwoch Zölle gegen 14 wichtige Handelspartner vorzuschlagen, um das zu bekämpfen, was sie als «strukturelle Überkapazitäten in der Industrie» bezeichnet. Unter den Betroffenen soll neben der EU und China auch die Schweiz sein.
Für die Schweiz und die EU stehen demnach Abgaben von bis zu 15 Prozent im Raum, während gegen China der höchste Aufschlag von 20 Prozent vorgesehen ist. Das Büro des US-Handelsbeauftragten wolle die Zölle nach Abschluss der achtmonatigen Untersuchung gemäss Section 301 wegen unlauterer Handelspraktiken verhängen.
Ein hochrangiger US-Beamter erklärte demnach, dass Zölle auf Waren aus China, Bangladesch, Kambodscha, der EU, Indien, Indonesien, Japan, Südkorea, Malaysia, Singapur, der Schweiz, Taiwan, Thailand und Vietnam vorgeschlagen wurden. Die konkreten Sätze sollten am Mittwoch in einer Bekanntmachung im US-Bundesregister veröffentlicht werden.
(AWP)