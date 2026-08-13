Die negative Kursreaktion überrascht vor diesem Hintergrund nicht, auch wenn sich in den Swissquote-Zahlen durchaus auch Lichtblicke finden. Dass das Nettoneugeld an das aussergewöhnlich starke erste Halbjahr 2025 anknüpfen könne, sei sehr erfreulich, hält etwa die ZKB fest. Zudem sei sogar der Zinserfolg gegenüber dem Vorjahr gestiegen.