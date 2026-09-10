Einem Insider zufolge lag das ​von ​der UBS-Einheit verwaltete Vermögen zudem deutlich ⁠unter der regulatorischen Grenze von 500 Millionen ​Yuan, die für ⁠den Erhalt der Vertriebslizenz erforderlich ist. Auch andere ausländische Institute stiessen zuletzt ‌auf Hindernisse: HSBC baute Stellen bei einem chinesischen Vermögensprojekt ab, Vanguard zog sich aus einem Fonds-Gemeinschaftsunternehmen mit Ant ‌zurück und Fidelity International plant Insidern zufolge den ​Ausstieg aus der chinesischen Fondseinheit.