Durch die Transaktion erhöht sich der Streubesitz der Namenaktien B von bisher 62,7 auf rund 75 Prozent. Wemaco Invest hält nach Abschluss der Platzierung keine Namenaktien B von Zug Estates mehr. Dem Immobilienunternehmen selbst fliessen keine Mittel zu, da ausschliesslich bestehende Aktien verkauft wurden.