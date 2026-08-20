Stabiler Ertrag bei Immobilien

Der Liegenschaftsertrag im Segment Immobilien blieb mit 35,8 Millionen Franken nahezu stabil. Negative Effekte aus den beiden Referenzzinssatzsenkungen im Jahr 2025 konnten laut den Angaben durch Indexanpassungen bei gewerblichen Mietverträgen und eine Entschädigungszahlung für eine vorzeitige Mietvertragsauflösung kompensiert werden. Die betroffene Fläche sei ohne Leerstand weitervermietet worden.