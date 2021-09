Dicke Post für Stadler Rail: Das österreichische Bundesverwaltungsgericht entscheidet gegen den Schweizer Zugbauer und erklärt einen Zuschlag der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) für nichtig. Dies schreibt das "St. Galler Tagblatt" und beruft sich dabei auf Information der österreichischen Zeitung "Der Standard".

Die ÖBB hatte Mitte 2021 entschieden, dass Stadler bis zu 185 elektrische Triebzüge für den Bahn- und Regionalverkehr in Niederösterreich und Wien bauen darf. Der Rahmenvertrag für die Lieferung belaufe sich auf über drei Milliarden Euro, hatte Konzernchef Peter Spuhler Ende August bei der Vorlage der Halbjahreszahlen erklärt. Doch daraus wird jetzt nichts.

Der Grund ist ein Formfehler. Stadler, um Verwaltungsratspräsident Peter Spuhler, habe das Angebot mit der Schweizer Version einer elektronischen Signatur unterschrieben. Diese ist in der EU aber nicht gültig. Der ÖBB ist dieser Fehler nicht aufgefallen, erst das Gericht hatte dies bemerkt.

Neu ausschreiben oder anfechten

Die Bahn muss jetzt entweder die Vergabe nochmals neu ausschreiben oder den Gerichtsentscheid anfechten. Ein Sprecher sagte gegenüber dem St. Galler Tagblatt, man werde das Urteil jetzt analysieren und dann über das weitere Vorgehen beraten.

Am späteren Nachmittag reagiert dann Stadler Rail und gibt sich überrascht. Sie betrachtet ihr Angebot als rechtsgültig: "Stadler hat diese elektronische, von den zuständigen internationalen Behörden anerkannte, Signatur schon hundertfach bei der Teilnahme an Ausschreibungen im EU-Raum verwendet. Zahlreiche so unterzeichnete Angebote wurden damit gewonnen, auch solche österreichischer Bahnen." Der Zugbauer kündigt an, sämtliche Rechtsmittel auszuschöpfen und geht davon aus, dass dieser "angebliche Formfehler korrigiert wird".

In den vergangenen zwölf Handelstage schloss die Aktie des Zugbauers nur einmal im Plus, in den vergangenen vier Wochen verlor sie 4,5 Prozent. An der Schweizer Börse kippte die Aktie nach der Stellungnahme des Konzerns um ein halbes Prozent ins Minus.

(cash/AWP)