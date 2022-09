Beim Zugbauer Stadler Rail übernimmt mit Markus Bernsteiner Anfang 2023 ein langjähriger Weggefährte von Patron Peter Spuhler das Amt des CEO. "Wir funktionieren symbiotisch, wir kennen uns ja schon so lange. Wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann telefonieren wir kurz", sagte Bernsteiner in einem Interview mit der "Finanz und Wirtschaft" zur Zusammenarbeit mit Spuhler, der Verwaltungsratspräsident bleiben wird.

"Mit meiner Ernennung zum CEO gibt es jetzt einfach eine Person mehr in der Leitung. Das ist eine Verstärkung", so Bernsteiner auf die Frage, ob er mit Peter Spuhler als Präsident im Unternehmen auch selbst etwas bewirken könne. "Er ist der Verwaltungsratspräsident und gibt somit mit dem Verwaltungsrat die Strategie vor." Bernsteiner selber war lange Jahre Werkleiter und hat vor 23 Jahren bei Stadler angefangen zu arbeiten.

Als Geschäftsführer von Stadler will er im Unternehmen vor allem auch die Effizienz steigern und so die Marge verbessern. Ansetzen werde er bezüglich Effizienz bei den Arbeitsstunden. "Ausserdem wollen wir die Fahrzeuge technologisch weiterentwickeln, die Kosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg senken", sagte Bernsteiner. "Das Unternehmen soll profitabler werden und führend in der Technologie."

(AWP)