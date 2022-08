Das Ostschweizer Unternehmen liefert 56 Strassenbahnen des Typs Tina an die Nahverkehrsbetriebe der deutschen Stadt Halle, die Hallesche Verkehrs-AG (Havag). Ein Liefervertrag sei am heutigen Dienstag abgeschlossen worden, teilte Stadler gleichentags mit. Zum finanziellen Umfang der Bestellung wurden in der Mitteilung keine Angaben gemacht.

Es seien Zweirichtungsfahrzeuge mit zwei unterschiedlichen Längen bestellt worden, die je nach Erfordernis eingesetzt werden könnten, hiess es im Communiqué weiter. 39 Fahrzeuge mit einer Länge von 30 Metern böten Platz für 166 Fahrgäste. In den anderen 17 Strassenbahnen, die je 45 Meter lang sind, haben 267 ÖV-Reisende Platz.

Der Fahrzeugtyp Tina wurde 2020 erstmals auf den Markt gebracht. Der Name steht für "Total Integrierter Niederflur-Antrieb". Stadler hat solche Tina-Trams den Angaben zufolge bereits nach Darmstadt, Baselland und Rostock verkauft.

(AWP)