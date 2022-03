Die Aktie von Stadler Rail sinkt am Donnerstag im frühen Handel um 1,6 Prozent auf rund 36 Franken. Der am SPI gemessene Gesamtmarkt steigt derweil 0,9 Prozent.

Die Aktie von Stadler Rail war am Dienstag nach Vorlage der Jahreszahlen bis 7 Prozent auf unter 33 Franken abgesackt, nachdem der Zugbauer aus Bussnang TG bei den Jahresresultaten die Erwartungen der Analysten nur zum Teil erfüllt und die Mittelfristziele aufgrund steigender Rohstoffpreise nach hinten verschoben hatte. Zudem ist das Werk in Weissrussland von den EU-Sanktionen betroffen, die am 4. Juni in Kraft treten sollen.

Analysten von zwei Schweizer Vermögensverwaltern bleiben dem Zugbauer am Donnerstag aber gnädig gestimmt. Sie halten ihre Kursziele verglichen an der aktuellen Notierung hoch.

Die Bank Vontobel zum Beispiel senkte das Kursziel für Stadler Rail lediglich auf 48 Franken von zuvor 50 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Der Zugbauer habe sich über Jahrzehnte eine Technologie-Führerschaft aufgebaut und sich als starker Player am Markt etabliert, schreibt Analyst Michael Foeth. Die jüngst an Land geholten Aufträge zeugten davon und validierten die langfristig orientierte Wachstumsstrategie des Unternehmens. Gleichzeitig drückten kurzfristig aber höhere Input-Kosten auf die Margen. Alles in allem bleibt Foeth aber bei seiner positiven Einschätzung der Aktie.

Julius Bär senkte das Kursziel für Stadler Rail auf 50 von zuvor 53 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin "Buy". Die Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2021 seien durchwachsen ausgefallen, schreibt Analystin Britta Simon. Die Gruppe verfüge allerdings über einen rekord-hohen Auftragseingang und das wachsende margen-stärkere Servicegeschäft sollte die Margen vorantreiben. Angesichts der gesunkenen Konsenserwartungen erachte sie das Chancen/Risiko-Profil für die Aktie nun als attraktiv, so Simon weiter.

Nicht alle Analysten sind so optimistisch. In den letzten Tagen stuften die Experten etwa von BNP Paribas Exane, Kepler Chevreux oder Oddo die Stadler-Rail-Aktie mit "Reduce" oder "Sell" ein. Auf dem derzeitigen Niveau von knapp 36 Franken notiert die Aktie von Stadler Rail klar unter der Notierung des Börsenganges im April 2019.

Kursentwicklung der Aktie von Stadler Rail seit April 2019 (Quelle: cash.ch).

(cash)