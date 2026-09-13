In Lissabon wurden ganze Häuserzeilen in Airbnbs verwandelt. Seit Ende des letzten Jahres geht die Stadtregierung immer rigoroser gegen die Kurzzeitvermietung vor. So dürfen maximal zehn Prozent des Wohnraums in einem Stadtteil Ferienwohnungen sein. In diesem Jahr wurden zudem rund 40 Prozent der Kurzzeitvermietungslizenzen ersatzlos gestrichen. Anbieter weichen deshalb verstärkt ins Segment mit mehrmonatigen Mietverträgen aus. Sprich: Sie vermieten an digitale Nomaden, also Leute, die von überall her arbeiten können, und für die Lissabon nach wie vor relativ günstig ist.