Für den Kanton Zürich sei die UBS als Arbeitgeberin und Kreditgeberin von besonderer Bedeutung, heisst es laut NZZ in dem Brief. Banken und Versicherungen würden für mehr als die Hälfte der Unternehmenssteuern im Kanton aufkommen. Jede Schwächung der UBS könnte sich direkt auf die Zürcher Wirtschaft auswirken könnte, wird befürchtet.