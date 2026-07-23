Heimliche Beteiligungen und hohe Spesen

Im Zentrum der Vorwürfe stehen Firmenübernahmen, bei denen sich die Hauptbeschuldigten unrechtmässig bereichert haben sollen. Vincenz und Stocker sollen sich heimlich an verschiedenen Firmen beteiligt haben. Anschliessend sollen sie dafür gesorgt haben, dass diese Unternehmen durch die Raiffeisen oder die Kreditkartenfirma Aduno aufgekauft wurden. Durch dieses Vorgehen sollen die beiden Gewinne in Millionenhöhe eingestrichen haben.