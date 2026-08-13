Für den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und seinen Kompagnon Beat Stocker sollen es sechs Jahre Freiheitsstrafe werden. Am vierten Verhandlungstag vor Obergericht ist der zuständige Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel hart mit dem ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und dessen Geschäftspartner Beat Stocker ins Gericht gegangen. Er erneuerte die bereits vor vier Jahren am Bezirksgericht Zürich gestellten Anträge: Für Vincenz und für Stocker verlangt die Anklagebehörde je eine unbedingte Freiheitsstrafe von sechs Jahren.