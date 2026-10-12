Für den Zürcher Stadtrat kommt diese Einschätzung nicht überraschend. Der städtische Finanzvorstand Daniel Leupi (Grüne) betonte am Montag, dass sich die Perspektive von S&P mit der Einschätzung des Zürcher Stadtrats decke. «Mit dem Zielwert von 1,5 Milliarden Franken Investitionen pro Jahr stellt der Stadtrat sicher, dass wir weiterhin in die Lebensqualität der Zürcherinnen und Zürcher investieren können, ohne dass die Verschuldung zu stark steigt», liess sich Leupi in der Mitteilung zitieren.