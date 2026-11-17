Anlässlich des Kapitalmarkttages vom Dienstag hat Zurich ein Update zur Integration des übernommenen Versicherers Beazely gegeben. Die Kapitalsynergien werden für die ersten zwei Jahre nach dem Kauf bei 1,8 Milliarden nach ursprünglich 1,0 Milliarden erwartet. Zurich rechnet mittelfristig neu auch mit einem Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar nach zuvor 1,0 Milliarden.
Mit Beazley steige Zurich in der Spezialversicherung mit Bereichen wie Cyber, Infrastruktur, Bau oder Finanzierungen zum weltweit führenden Anbieter auf, schrieb Zurich am Dienstag. Mit der Übernahme will Zurich auch Kosten einsparen. Der Versicherer geht dabei weiterhin von jährlichen Kosteneinsparungen von mindestens 150 Millionen Dollar aus. Die Übernahme war Anfang Oktober als vollzogen vermeldet worden.
«Der heutige Investor Day bestärkt unsere Ansicht, dass die Zurich auf gutem Weg ist, die Ziele für 2027 zu übertreffen», schreibt Vontobel-Analyst Matteo Lindauer in einer Notiz am Dienstagmorgen. Zurich priorisiere weiterhin attraktive Wachstumschancen in den Bereichen Middle Market, Specialty und Life Protection, «die wir als wichtige Treiber der langfristigen Wertschöpfung betrachten.»
Höhere Kapital- und Umsatzsynergieziele aus dem Beazley-Deal lieferten weitere Beweise dafür, dass die Integration gut voranschreite. «Sie stützen unsere Ansicht, dass sie die zukünftigen Dividendenausschüttungen beschleunigen wird, sobald sie bis 2029 vollständig abgeschlossen ist.»
Die Bank Vontobel schrieb schon vor Monatsfrist, dass der Markt das Wertschöpfungspotenzial von Zurich aus der Beazley-Akquisition unterschätze. Damals stufte die Bank ihre Anlageempfehlung für die Zurich-Aktie von «Halten» auf «Kaufen» hoch. Das Kursziel liegt bei 712 Franken.
Auch die Analysten von RBC Capital Markets halten am Dienstag in einer Kundennotiz fest, dass die Zurich auf gutem Weg sei, die Ziele für 2027 zu übertreffen.
Die Zurich hatte Anfang März für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in Höhe von insgesamt knapp 11 Milliarden US-Dollar abgegeben und die Beazley-Aktionäre stimmten dem Vorhaben im April zu.
Die Zurich-Aktie bleibt von den Neuigkeiten vom Dienstag vorerst wenig berührt. Sie gibt in einem schwächeren Gesamtmarkt 0,2 Prozent auf 657 Franken nach. Der Titel hat seit Anfang Oktober 2026 indes eine Wertsteigerung von bereits 17 Prozent erfahren. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von 9 Prozent.
Die Dividendenrendite liegt bei 4,6 Prozent. Das ist einer der höchsten Werte der SMI-Aktien.