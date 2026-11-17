Anlässlich des Kapitalmarkttages vom Dienstag hat Zurich ein Update zur Integration des übernommenen Versicherers Beazely gegeben. Die Kapitalsynergien werden für die ersten zwei Jahre nach dem Kauf bei 1,8 Milliarden nach ursprünglich 1,0 Milliarden erwartet. Zurich rechnet mittelfristig neu auch mit einem Umsatzpotenzial von rund 1,5 Milliarden US-Dollar nach zuvor 1,0 Milliarden.