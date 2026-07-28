Das Verfahren begann, nachdem Schweizer Kunden der Sparte hochregulierte Policen zu tiefen Preisen erhalten hatten – niedriger als mit der Finma vereinbart, so Greco. «Es tut uns leid, dass wir das nicht selbst entdeckt haben, trotz aller Audits und Kontrollen, die wir durchführen», erklärte er. Da Massnahmen zur Behebung der Mängel nicht umgesetzt worden seien, habe dies schliesslich zum Durchsetzungsverfahren geführt.