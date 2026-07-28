Zurich Insurance entliess über zwölf Mitarbeiter im Rahmen von Durchsetzungsverfahren durch die Schweizer Aufsichtsbehörde Finma, wie CEO Mario Greco in einem Interview am Montag mitteilte. Die Behörde verhängte ausserdem ein Verkaufsverbot für bestimmte Policen in der Sparte Lebens- und Pensionsversicherungen der Zurich in der Schweiz.
Das Verfahren begann, nachdem Schweizer Kunden der Sparte hochregulierte Policen zu tiefen Preisen erhalten hatten – niedriger als mit der Finma vereinbart, so Greco. «Es tut uns leid, dass wir das nicht selbst entdeckt haben, trotz aller Audits und Kontrollen, die wir durchführen», erklärte er. Da Massnahmen zur Behebung der Mängel nicht umgesetzt worden seien, habe dies schliesslich zum Durchsetzungsverfahren geführt.
Die betroffene Einheit im Schweizer Geschäft darf vorerst nur noch bestehende Kunden bedienen. Wie lange die Untersuchung dauern wird, ist unklar. Die Sparte erwirtschaftet jährlich einen Gewinn von rund 20 Millionen Schweizer Franken (ca. 24,4 Millionen Dollar), weshalb das Verbot keine Auswirkung auf den Jahresabschluss der Gruppe habe, betonte Greco.
Ein Sprecher der Finma lehnte eine Stellungnahme zum Fall ab. Über das Durchsetzungsverfahren berichtete zuerst der «Blick».
Finma zeigt sich seit 2023 strenger
Die Aufsichtsbehörde geht seit dem Kollaps der Credit Suisse im Jahr 2023 konsequenter gegen Unternehmen vor, die ihrer Aufsicht unterstehen. Auch die Julius Bär Gruppe AG steht derzeit unter Beobachtung: Ihr ist es vorerst untersagt, eigene Aktien zurückzukaufen, während die Finma Risikokontrollmängel im Zusammenhang mit dem Immobilienpleitefall Signa untersucht.
Als Aufsichtsbehörde überwacht die Finma laufend die Einhaltung der Finanzmarktgesetze durch Banken, Versicherungen und andere Finanzinstitute. Sie greift ein, wo sie es für notwendig erachtet. Durchsetzungsverfahren sind eine von mehreren Massnahmen, um die Compliance eines Lizenzinhabers wiederherzustellen. Oft bleiben solche Verfahren vertraulich.
Trotz der aktuellen Herausforderungen verzeichnete Zurich im Jahr 2025 ein robustes Wachstum: Der Reingewinn stieg um 17 Prozent. Zudem ist das Unternehmen im Übernahmegeschäft aktiv und arbeitet derzeit an der Integration des Spezialversicherers Beazley Plc, nachdem es diesen für 11 Milliarden Dollar übernommen hat. Die Zweiquartalszahlen werden am 6. August 2026 erwartet.
(Bloomberg/cash)