Sofern auch das Londoner Gericht in seiner Anhörung dem Vorhaben zustimmt, soll in der Folge die an der Londoner Börse gehandelte Beazley-Aktie dekotiert werden und die Zahlung an die Beazley-Aktionäre bis zum 15. Oktober erfolgen. Die Zurich hatte mit dem definitiven Abschluss der Übernahme in der zweiten Jahreshälfte 2026 gerechnet.