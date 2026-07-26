Im Zentrum stehen mögliche Mängel im internen Kontrollsystem der Zurich Insurance, wie der «Sonntagsblick» unter Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen berichtet. Im Fokus steht dem Bericht zufolge das Geschäft in der beruflichen Vorsorge rund um die Sammelstiftung Vita. Ein Zurich-Sprecher wollte zum Bericht auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP am Sonntag nicht Stellung nehmen. «Kein Kommentar», sagte er.