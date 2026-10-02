Die Transaktion ist nach der Zustimmung des zuständigen Londoner Gerichts wirksam geworden, wie Beazley am Freitag mitteilte. Zuvor hatten die beiden Versicherer alle weiteren erforderlichen Genehmigungen zur Übernahme erhalten.
Die Zurich Insurance hatte Anfang März für Beazley ein verbindliches Kaufangebot in Höhe von insgesamt knapp 11 Milliarden US-Dollar abgegeben und die Beazley-Aktionäre stimmten dem Vorhaben im April zu. Gemeinsam mit Beazley will Zurich zu einem weltweit führenden Spezialversicherer in Sparten wie Cyber, Infrastruktur oder erneuerbare Energien aufsteigen.
Die Beazley-Aktien werden laut den Plänen am (heutigen) Freitag dekotiert und bis spätestens am 15. Oktober sollen die Zahlungen an die Aktionäre erfolgen, wie es hiess. Und es kommt auch zu Veränderungen im Beazley-Verwaltungsrat: Clive Bannister, Rajesh Agrawal, Roy Clark, Pierre-Olivier Desaulle, Nicola Hodson, Fiona Muldoon, Carolyn Johnson, John Reizenstein und Cecilia Reyes Leuzinger verlassen das Gremium. Neu vertreten sind Patrick Manley, Earl Randall Clouser, Helen Pickford, Kristof Terryn und Claudia Cordioli.
(AWP)