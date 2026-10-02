Die Beazley-Aktien werden laut den Plänen am (heutigen) Freitag dekotiert und bis spätestens am 15. Oktober sollen die Zahlungen an die Aktionäre erfolgen, wie es hiess. Und es kommt auch zu Veränderungen im Beazley-Verwaltungsrat: Clive Bannister, Rajesh Agrawal, Roy Clark, Pierre-Olivier Desaulle, Nicola Hodson, Fiona Muldoon, Carolyn Johnson, John Reizenstein und Cecilia Reyes Leuzinger verlassen das Gremium. Neu vertreten sind Patrick Manley, Earl Randall Clouser, Helen Pickford, Kristof Terryn und Claudia Cordioli.