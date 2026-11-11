Die Ziele sind hoch gesteckt: Bis 2029 soll mit Beazley ein zusätzliches Umsatzwachstum von über einer Milliarde US-Dollar pro Jahr generiert werden. Zudem werden Kosteneinsparungen von mindestens 150 Millionen pro Jahr erwartet. Die Investoren werden genau beobachten, wie die Integration vorankommt. Einblicke dazu werden auch am Investorentag vom 17. November erwartet.