Damit hat die Zurich den freigewordenen Posten mit einem internen Kandidaten besetzt. Laut den Angaben hat Wells in den letzten Jahren im US-Geschäft der Zurich unter anderem das Kundensegment Middle Market mit mittelgrossen Unternehmenskunden geleitet. Davor sei er in leitenden Positionen bei den Gewerbeversicherungen von Chubb und ACE tätig gewesen.