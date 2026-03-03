Zurich bietet den Beazley-Aktionären inklusive der zu erwartenden Dividendenzahlung der Briten insgesamt 1335 Pence je Aktie. Der Kaufpreis liegt damit bei 10,9 Milliarden US-Dollar. Finanziert wird die Akquisition nebst der Kapitalerhöhung mit bestehenden Barmitteln in Höhe von rund 3,0 Milliarden Dollar und neuen Schuldeninstrumenten über 2,9 Milliarden.