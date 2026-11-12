Die Zurich sieht sich weiterhin auf gutem Weg, die in dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm gesetzten Ziele zu übertreffen. Das hatte der Versicherer zuletzt bereits anlässlich der Vorlage zum ersten Halbjahr Anfang August kommuniziert. Die Gruppe sieht sich mit einer SST-Quote von geschätzt 271 Prozent per Ende September zudem nach wie vor gut kapitalisiert.