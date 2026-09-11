Zurich soll unter anderem Forderungsausfälle gegenüber dem Rohstoffkonzern Glencore versichert haben. Die entsprechende Deckung belaufe sich auf einen Betrag im zweistelligen Millionen-Dollar-Bereich. Allianz Trade, die auf Kreditversicherungen spezialisierte Tochter des deutschen Versicherers Allianz, sei ebenfalls exponiert, allerdings in geringerem Umfang.