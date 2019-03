Wenn Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) ihren Geschäftsbericht vorlegen, deckt sich das darin gedruckte Zahlenmaterial für gewöhnlich mit den bereits Wochen zuvor veröffentlichten Jahresergebnissen. Nicht so bei der UBS am Freitag: Im 542 Seiten umfassenden Geschäftsbericht für 2018 weist die grösste Schweizer Bank einen rund 10 Prozent tieferen Jahresgewinn aus.

Schuld hierfür sind zusätzliche Rückstellungen für Rechtsfälle in Höhe von 382 Millionen Dollar. Diese werden nachträglich ins 2018 verpackt, wobei Händlern zufolge nicht klar ist, ob aus freien Stücken, oder auf Druck der Revisionsstelle, oder gar des Regulierers. Offensichtlich ist aber, dass die UBS den Schritt wegen der verhängten Rekordstrafe im Steuerstreit mit Frankreich getan hat. Für den Fall hat die Grossbank nun insgesamt 450 Millionen Euro zurückgestellt, wie sie in ihrem Geschäftsbericht mitteilt.

Auch die Aussagen zum Tagesgeschäft lassen aufhorchen

Fest steht jedenfalls: Durch die Stärkung der Rückstellungen liegt der Jahresgewinn mit 4,5 Milliarden Dollar weit unter den im Januar ausgewiesenen 4,9 Milliarden Dollar. Die Ergebniskorrektur schmälert auch die harte Kernkapitalquote. Sie fällt von ursprünglich 13,1 auf 12,9 Prozent.

Verlauf der UBS-Aktie in diesem Jahr.

Und gleich noch eine Überraschung birgt der Geschäftsbericht. Es werde schwieriger, die eigenen Ziele zu erreichen, so schreibt die UBS. Damit spielt sie auf die weiterhin nur geringen Kundenaktivitäten der letzten Wochen an. Eigentlich hätten die neuen Kursrekorde am Schweizer Aktienmarkt eine Belebung der Aktivitäten erwarten lassen.

Schwache diesjährige Kursbilanz

Bei den Anlegern kommen diese Neuigkeiten verständlicherweise nicht gut an. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär bekundet die UBS-Aktie sichtlich Mühe. Zur Stunde verliert sie gar 0,9 Prozent auf einen Mittelkurs von 12,25 Franken.

Mittlerweile trennen die UBS-Aktie gut 8 Prozent von den diesjährigen Höchstkursen von Ende Januar bei 13,53 Franken. Mit einem Plus von gerademal 1 Prozent seit Jahresbeginn gehört die Aktie zu den SMI-Titeln mit der schwächsten Bilanz in diesem Jahr. Händler verweisen dabei auf die unerwartet hohe Strafe gegen die Grossbank in Paris (cash berichtete).

Bei den Analysten ist sie dennoch sehr beliebt. Erhebungen der Nachrichtenagentur AWP zufolge raten 14 von 23 Experten zum Kauf der Aktie. Gerademal zwei Analysten empfehlen sie zum Verkauf. Das höchste Kursziel hat mit 20 Franken die britische HSBC ausstehend.