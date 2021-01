2021 ist erst ein paar Tage alt, da erwartet die Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse bereits die erste unliebsame Überraschung des Jahres. Die kleinere der beiden Schweizer Grossbanken sieht sich gezwungen, ihre Rückstellungen im US-Hypothekenstreit um 850 Millionen Dollar zu äufnen.

In Börsenkreisen zeigt man sich zwar nicht überrascht, dass die Credit Suisse weitere Rückstellungen tätigen muss. Allerdings sorgt die Höhe letzterer für Gesprächsstoff. Anfang Dezember war noch von einem möglichen Urteil gegen die Bank in Höhe von bis zu 680 Millionen Dollar die Rede, wofür bereits 300 Millionen Dollar zurückgestellt worden seien.

Börse nicht gerade erfreut

Der zusätzliche Rückstellungsbedarf sowie schon im November kommunizierte Wertberichtungen auf einer Minderheitsbeteiligung an York Capital in Höhe von 450 Millionen Dollar dürften im zurückliegenden vierten Quartal zu einem Verlust führen, so hält die Credit Suisse in einer Mitteilung an die Medien weiter fest.

Die Anleger sind gar nicht erfreut über diese Neuigkeiten und lassen sich sich auch nicht von den ansonsten ermutigenden Aussagen zur Geschäftsentwicklung im Schlussquartal versöhnlich stimmen. Im vorbörslichen Handel von Julius Bär verliert die Credit-Suisse-Aktie zur Stunde in einem ansonsten freundlichen Markt 0,5 Prozent auf einen Mittelkurs von 12,45 Franken.

Bis am Vorabend stärkste SMI-Aktie im noch jungen Jahr

Wie aus den Handelsräumen hiesiger Banken verlautet, sei schon ziemlich zermürbend, wie die Grossbank immer wieder von der Vergangenheit eingeholt werde.

In den ersten Tagen des neuen Börsenjahres lag die Aktie dank einer Branchenstärke überdurchschnittlich gut im Markt. Mit einem Plus von 10 Prozent (Stand: Donnerstag bei Börsenschluss) führt sie die Gewinnerliste aus dem Swiss Market Index (SMI) knapp vor jener der Rivalin UBS an.