Dies könnte die ​Hoffnungen der Demokraten nähren, die Kontrolle ​über das Repräsentantenhaus und den Senat zu übernehmen. Sollten die Republikaner auch ‌nur eine der beiden Kammern verlieren, dürfte dies Trumps politische Vorhaben in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erschweren. Die ​landesweite Umfrage ​spiegelt jedoch nicht die Besonderheiten ⁠der einzelnen Bundesstaaten und Wahlbezirke wider, ​die über die Mehrheitsverhältnisse in ⁠Senat und Repräsentantenhaus entscheiden und in denen die Republikaner ‌teilweise strukturelle Vorteile geniessen.