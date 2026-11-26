Nach aktuellem Stand gibt es neben der Einstufung durch die Bank of America noch ein weiteres «Sell»-Rating für Stadler Rail. Es stammt vom zuständigen Analysten der amerikanischen Bank JPMorgan. Daneben lauten zwei Anlageempfehlungen «Buy», fünf weitere stehen auf «Hold». Im Schnitt trauen die Analysten dem Titel 29,44 Franken zu. Der Wert ist etwas höher als der aktuelle Stand, aber tiefer als in den zurückliegenden Wochen gesehene Notierungen.