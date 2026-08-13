Wichtigster Faktor für die Attraktivität der Schweiz als Zuwanderungsland ist laut SEM nach wie vor der Arbeitsmarkt. Der Anteil der EU/EFTA-Staatsangehörigen, die für eine kurzfristige oder dauerhafte Erwerbstätigkeit in die Schweiz eingewandert sind, sei nach wie vor hoch: Sie hätten 80,5 Prozent der Gesamtzuwanderung aus dem EU- und EFTA-Raum ausgemacht.