Kühne+Nagel gewinnen am Donnerstagmorgen 0,3 Prozent dazu auf 228,40 Franken. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie des Logistikers um knapp 33 Prozent. Ein Analyst der Royal Bank of Canada nimmt die Aktie wieder auf mit «Sector Perform» und einem Kursziel von 235 Franken. Ein wenig optimistischer ist die Deutsche Bank und schraubt das Kursziel für Kühne+Nagel auf 240 von zuvor 196 Franken und belässt die Einstufung auf «Hold».