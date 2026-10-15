Kühne+Nagel gewinnen am Donnerstagmorgen 0,3 Prozent dazu auf 228,40 Franken. Seit Jahresbeginn stieg die Aktie des Logistikers um knapp 33 Prozent. Ein Analyst der Royal Bank of Canada nimmt die Aktie wieder auf mit «Sector Perform» und einem Kursziel von 235 Franken. Ein wenig optimistischer ist die Deutsche Bank und schraubt das Kursziel für Kühne+Nagel auf 240 von zuvor 196 Franken und belässt die Einstufung auf «Hold».
Im Juli profitierte die Aktie von den Zahlen fürs zweite Quartal. Die Gruppe übertraf damals die Prognosen der Analysten klar. Seither legt die Aktie eine stabile Performance hin mit einem 12-Wochen-Plus von 9,4 Prozent.
Im September erhielt der Titel erneuten Aufschwung. Damals gab Kühne+Nagel bekannt, die Zusammenarbeit mit Amazon zu vertiefen. Der neue Vertrag umfasst unter anderem Logistikdienstleistungen für die Infrastruktur des Cloud-Providers Amazon Web Services (AWS). Zur langfristigen und strategischen Zusammenarbeit gehören Bau und Inbetriebnahme der Anlagen, laufende Wartung sowie die Modernisierung.
Insgesamt entwickle sich die Nachfrage im Logistikgeschäft laut einer Branchenstudie der Deutschen Bank erfreulich. Risiken ergeben sich jedoch aus der geopolitischen Lage – insbesondere durch die Spannungen im Nahen Osten.
Analysten prognostizieren, dass der Konzern die mittelfristigen Ziele bei Umsatz und Kosten erreichen wird. Mit einem KGV von über 20 sei die Aktie hoch bewertet. Kühne+Nagel gibt die Zahlen fürs dritte Quartal am 22. Oktober bekannt.
Laut AWP-Analyser bewerten aktuell zehn Analysten die Aktie mit «Neutral». Vier sind für «Kaufen» und sechs für «Verkaufen».