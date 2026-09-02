Der Anfang August vorgestellte Bericht zum Geschäftsgang im zweiten Quartal wies zwar eine unerwartet starke Umsatzdynamik aus. Sie konnte die steigenden Kosten aber nur teilweise auffangen. Und so fiel der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) sowie die Marge letztlich unter den Erwartungen aus. Zudem hat das Management zwar den Ausblick 2026 für den Umsatz angehoben, doch die Guidance für den operativen Gewinn gesenkt. Das deutet auf anhaltenden Kostendruck in den kommenden Monaten hin. Die Anlegerinnen und Anleger zogen sich am Berichtstag in grossem Stil zurück. Die Aktie ging mit einem Verlust von 8,8 Prozent aus dem Handel.