Die Aktie des 2012 gegründeten Online-Unternehmens, das inzwischen in Singapur sitzt, solle schon am 28. August erstmals an der Börse in Hongkong gehandelt werden, sagte ein Insider der Nachrichtenagentur Reuters ‌am Donnerstag. ⁠Der offizielle Startschuss ist für nächsten Mittwoch (19. August) geplant. Das Unternehmen erwartet bei dem Börsengang eine Bewertung von umgerechnet 30 bis 40 Milliarden Dollar. Obwohl das deutlich weniger ist ⁠als 100 Milliarden Dollar, die die Grundlage einer Finanzierungsrunde im Jahr 2022 waren, ist die Bewertung nach Ansicht mehrerer Investoren angesichts eines verlangsamten Wachstums noch immer viel zu hoch angesetzt.