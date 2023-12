Die positiven Trends aus dem dritten Quartal dürften sich fortgesetzt haben, schreibt Analyst David Adlington. So erwarte er vor allem in China eine deutliche Verbesserung, was aber auch an der tiefen Vergleichsbasis liege. Allerdings dürften die Währungsentwicklungen belastet haben, so der Experte weiter. Er senke seine EPS-Schätzungen für das kommende Jahr um 7 Prozent. Das höhere Kursziel sei denn auch eine Anpassung die höhere durchschnittliche Bewertung des Sektors.