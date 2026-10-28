Wie schon nach der ersten Hochrechnung schreibt der Bundesrat, Hauptgrund für die Verbesserung der Lage seien mehr Einnahmen aus der Gewinnsteuer. Diese fielen nun wohl noch höher aus als angenommen. Bei der Verrechnungssteuer dürften hingegen die Rückerstattungen für 2023 deutlich höher ausfallen als die dafür vorgesehene Rückstellung. Die Differenz wird dem laufenden Jahr belastet.