Seit der ersten Amtszeit von Franklin Roosevelt 1933 wird nach den ersten 100 Tagen in den USA traditionell eine Zwischenbilanz der Präsidentschaft gezogen. Eine Auswahl von wichtigen Entwicklungen seit der Amtsübernahme von US-Präsident Joe Biden.

Corona-Pandemie

Bidens zentrales Versprechen für die ersten 100 Tage war die Impfung von 100 Millionen US-Bürgern. Tatsächlich sind 290 Millionen Impfdosen verteilt und mehr als 230 Millionen verimpft worden. Bei 96 Millionen Amerikanern ist die Impfung abgeschlossen, das entspricht etwa 29 Prozent der Bevölkerung. Bei Amtsübernahme im Januar starben jeden Tag mehr als 3000 US-Bürger, die positiv getestet wurden. Diese Zahl liegt inzwischen unter 700.

Wirtschaft und Arbeitsplätze

Biden drückte gegen den Widerstand der Republikaner im Kongress ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 1,9 Billionen Dollar durch, das die Folgen der Pandemie lindern soll. Die Wirtschaft erholt sich, allerdings fehlen 8,5 Millionen Arbeitsplätze im Vergleich zum Februar 2020. Eine weitere Million müssen zusätzlich geschaffen werden, wenn man das Bevölkerungswachstum der USA seitdem berücksichtigt.

Aussenpolitik

Hier gab es keinen völligen Bruch mit der Politik seines Vorgängers Donald Trump. Biden hat die Strafmassnahmen gegen den Iran und China zunächst nicht angetastet. Er erhöhte den Druck auf die Regierung in Peking in der Uiguren-Frage, die Rückkehr zum internationalen Atomabkommen mit dem Iran wird noch verhandelt. Allerdings fährt Biden eine härtere Linie gegenüber Russland - einschliesslich neuer Sanktionen - und hat die Beziehungen zu Saudi-Arabien auf eine andere Grundlage gestellt. Für Unmut beim Nato-Partner Türkei sorgte er mit einer Einstufung der Massenmorde an Armeniern vor etwa 100 Jahren als Völkermord.

Klimawandel

Biden hat Massnahmen gegen die globale Erwärmung angekündigt oder eingeleitet, die weiter gehen würden als die von Trumps Vorgänger Barack Obama. Zu den ersten Schritten gehörte die Rückkehr ins Pariser Klima-Abkommen. Ein Infrastruktur-Paket im Volumen von zwei Billionen Dollar soll den Wandel vorantreiben durch Milliarden-Investitionen in E-Fahrzeuge und saubere Energie. Dadurch sollen auch Millionen von Arbeitsplätzen entstehen.

(Reuters)