Für den französischen Energiekonzern Totalenergies laufen die Geschäfte dank der hohen Ölpreise infolge des Iran-Kriegs weiter rund. So seien die Raffineriemargen im dritten Quartal stark gestiegen, zudem habe der Energiehandel ein hohes Volumen verzeichnet, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Paris mit. Grund hierfür sind Störungen bei der Kraftstoffversorgung von Regionen im Nahen Osten bis hin zu Russland, die den globalen Markt verknappt haben.