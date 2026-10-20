Durch den Einschlag einer russischen Kampfdrohne sind nach vorläufigen Behördenangaben am südlichen Stadtrand von Kiew mindestens drei Menschen getötet worden. Weitere vier Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft der Region Kiew auf sozialen Netzwerken mit. Demnach gerieten mehrere Autos in der Ortschaft Tschabany an der Schnellstrasse von Kiew nach Odessa in Brand.