Selenskyj zufolge bombardieren die «russischen Terroristen» und «widerwärtigen Missgeburten» Kinder, Schulen und gewöhnliche Häuser «einfach so». Er forderte «realen Druck» und nicht nur Worte von den Verbündeten in Amerika und Europa.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine grossangelegte russische Invasion. Mit Flügelkonstruktionen ausgestattete Gleitbomben werden von russischen Kampfjets aus grosser Höhe und Dutzende Kilometer entfernt von der ukrainischen Flugabwehr auf Ziele abgeworfen./ast/DP/jha
(AWP)