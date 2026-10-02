Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warf dem russischen Militär vor, auf Anordnung von Kremlchef Wladimir Putin die Städte der Ukraine zu zerstören. «Aus Geheimdienstinformationen und von einigen Personen aus Putins Umfeld wissen wir, dass Putin Anfang September gesagt hat: »Jetzt gibt es keine Regeln mehr«», schrieb Selenskyj auf der Plattform X. Russland habe die Ukraine nicht besetzen können. «Deshalb führen sie nun massive Angriffe durch und töten in grossem Umfang.»