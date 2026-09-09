In Sumy im Osten der Ukraine kamen drei Menschen beim Einschlag einer Drohne auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ums Leben. 14 weitere Personen wurden verletzt, wie der amtierende Bürgermeister Artjom Kobsar auf Telegram mitteilte. «Der Feind hat genau zu dem Zeitpunkt einen hinterhältigen Angriff verübt, als die Stadtbewohner von der Arbeit zum Einkaufen unterwegs waren», schrieb der regionale Militärverwalter Serhij Kriwoschejenko auf Telegram. Das Einkaufszentrum sei beschädigt worden, zahlreiche Autos seien in Brand geraten./cha/DP/nas