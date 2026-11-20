Die russische Armee hat abends die südukrainische Industriestadt Krywyj Rih mit ballistischen Raketen beschossen. Dabei seien mindestens zwei Menschen getötet worden, teilte der Militärgouverneur des Gebietes Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, auf Telegram mit. Es handele sich um eine Sanitäterin und einen siebenjährigen Jungen. Die Zahl der Verletzten stieg auf 21.