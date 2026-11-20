Eine Rakete schlug demnach im Zentrum nahe Wohnhäusern und einem Restaurant ein. Fotos des Zivilschutzes zeigten ein weitgehend zerstörtes Gebäude. Russische Militärblogger schrieben dagegen von einem Angriff auf eine Pumpstation.
Krywyj Rih, Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj, war ein Zentrum von Bergbau und Metallindustrie in der Ukraine. Gehäufte russische Angriffe haben die Industrie aber zum Erliegen gebracht.
Russland überzieht das Nachbarland Ukraine seit mehr als viereinhalb Jahren mit einem verheerenden Krieg. In der Nacht auf Freitag hatten russische Raketen in der Hauptstadt Kiew mindestens sieben Menschen getötet. Zwei Brücken wurden beschädigt./fko/DP/he
(AWP)