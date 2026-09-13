Online-Buchungsplattformen boomen

Auch die Auslastung der Unterkünfte auf grossen Online-Buchungsplattformen lag im Sommer deutlich über dem Vorjahreswert. Diese sogenannte OTA-Auslastung erreichte 61,8 Prozent und damit 13,8 Prozentpunkte mehr als 2025. Nach Angaben des Ministers lag Italien damit sieben Punkte vor Spanien und 17 Punkte vor Frankreich. Der Vorsprung vergrösserte sich demnach auch im September. In den ersten zehn Tagen des Monats lag die Auslastung in Italien bei 56,2 Prozent. Spanien kam auf 43,6 Prozent, Frankreich auf 35,5 Prozent.