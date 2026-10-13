Banken unterbieten sich

In der Finanzbranche ist ein Wettlauf um das Altersvorsorgedepot entbrannt, immer mehr Banken locken mit niedrigen Gebühren. Die Deutsche Bank etwa bietet ein von der Fondstochter DWS entwickeltes Standarddepot an, bei dem die jährlichen Kosten in den ersten zwei Jahren 0,1 Prozent betragen sollen und danach 0,28 Prozent. Die Deutsche Bank plant zudem ein Vorsorgedepot mit Beratung, für das pro Jahr ein Entgelt von 0,99 Prozent erhoben wird. Und die Dekabank, die die Sparkassen mit Produkten versorgt, veranschlagt für ihr Standarddepot 0,1 Prozent Gebühren pro Jahr.