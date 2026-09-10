Das ist ein Paukenschlag, aber irgendwie scheint das die Medienwelt fast kalt zu lassen. Oder vielleicht liegt es einfach nur an einer imminenten Trump-Phobie. Aber egal, warum Trump nicht bejubelt wird: Die Dimensionen des Öl-Deals, den die USA vor einer Woche mit Venezuela geschlossen haben, sind gigantisch.
Die USA erhalten dabei Zugang zu rund 20 Ölvorkommen mit einer unvorstellbaren bestätigten Menge an Öl von 65 Milliarden Barrel. 65 Milliarden Barrel Rohöl sind nicht nur in etwa 20 Prozent des gesamten Ölvorrats von Venezuela – dem ölreichsten Land der Erde. 65 Milliarden Barrel sind auch etwa 50 Prozent mehr, als die derzeit nachgewiesenen Ölreserven der USA von etwa 45 Milliarden Barrel. Noch eindrucksvoller wird diese Vereinbarung, wenn man das in Relation zum Ölverbrauch der Schweiz setzt.
Bei etwa 70 Millionen Barrel Rohöl, die hierzulande im Jahr verbraucht werden, würden die genannten 65 Milliarden Barrel fast 1000 Jahre ausreichen, um die Schweiz mit Öl zu versorgen. Während die USA ihre eigene Ölversorgung durch diesen Deal über Jahrzehnte sicherstellen, werden daran auch US-Ölfirmen kräftig profitieren.
Direkt an diesem 65 Milliarden Dollar-Deal wird Chevron vermutlich nicht verdienen. Aber der Ölriese aus Houston in Texas hat sich schon längst auf engere Verbindungen zwischen USA und Venezuela vorbereitet. In den vielen Jahren von Verstaatlichungen von Ölkonzernen hat Chevron seine Stützpunkte im Land beibehalten und ist damit der einzige US-Ölkonzern, der in Venezuela nach wie vor aktiv ist. Das zahlt sich jetzt aus. Chevron hat so die erforderliche Infrastruktur wie etwa Ölpipelines, um schnell in die Förderung zu starten.
Die Texaner haben nämlich parallel zum genannten 65 Milliarden-Deal ein eigenes grosses Abkommen mit der Regierung von Venezuela abgeschlossen. Chevron erhält dadurch Zugang zu weiteren hochrentablen Ölquellen im Orinoco-Gürtel im Norden Venezuelas. In den nächsten Jahren will Chevron dadurch seine Förderung in der Region von 280'000 auf 600'000 Barrel Öl am Tag mehr als verdoppeln. Da diese Ölquellen extrem günstig abbaubar sind – die Förderkosten pro Barrel liegen bei etwa 20 Dollar – bekommt Chevron damit einen hohen Hebel.
Besitzt die Chevron-Aktie damit auf Sicht von wenigen Jahren etwa 50 Prozent Kurspotenzial, so ist der Titel auch kurzfristig mehr als vielversprechend. Chevron hat jetzt nämlich den Widerstand beim bisherigen Allzeithoch vom März 2026 geknackt und damit auch die obere Begrenzungslinie des langfristigen Aufwärtstrends übersprungen. Der Weg der Aktie nach oben ist dadurch frei.
Da der Gewinn in den nächsten drei bis vier Jahren mit den Chancen aus Venezuela von derzeit etwa 15 Dollar je Aktie um geschätzt etwa 20 Prozent auf 18 oder auch 20 Dollar steigen dürfte, fällt das aktuell nicht einmal hohe 13er-KGV in Richtung 10er-Gewinnbewertung wenn nicht sogar in den einstelligen Bereich.
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Da jetzt Hürden aus dem Chevron-Chart entfernt sind, setzen risikofreudige Anleger mit einem Call auf weitere schnelle Steigerungen der Aktie um zehn Prozent in Richtung 230 Dollar. Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1582402678) würde bei einem Anstieg von Chevron um zehn Prozent etwa 40 Prozent klettern.
Eine interessante Alternative zu einem Call auf Chevron ist ein Barriere Reverse Convertible auf den Ölkonzern (ISIN: CH1546077095). Das Zertifikat läuft noch bis Oktober 2027 und bietet bis dahin eine jährliche Rendite von 8,0 Prozent, solange Chevron nicht auf die Barriere von 135,02 Dollar fällt. Da Chevron aktuell bei 213 Dollar notiert, müsste die Aktie also rund 35 Prozent fallen, um diese attraktive Rendite auszulöschen.
Der Sicherheitspuffer von 35 Prozent ist aber doch enorm und das scheint damit wenig wahrscheinlich, die 8,0 Prozent im Jahr sind damit ziemlich sicher. Aber noch zurück zu einem weiteren Call, hier konkret mit einem etwas höheren 9er-Hebel (ISIN: CH1591961268). Sollte Chevron wie erwartet auf 230 Dollar hochmarschieren, würde sich dieses Zertifikat annähernd verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1582402678
VT Long Mini-Future (Stop Loss 169.77)
|Bank Vontobel
|Chevron
|Long
|CHF
|Gering
|CH1546077095
UBS Barrier Reverse Convertible (Stop Loss 135.02)
|UBS
|Chevron
|Bull
|USD
|Mittel
|CH1591961268
LEON Long Mini-Future (Stop Loss 194.76)
|Leonteq Securities
|Chevron
|Long
|CHF
|Hoch
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