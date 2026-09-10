Direkt an diesem 65 Milliarden Dollar-Deal wird Chevron vermutlich nicht verdienen. Aber der Ölriese aus Houston in Texas hat sich schon längst auf engere Verbindungen zwischen USA und Venezuela vorbereitet. In den vielen Jahren von Verstaatlichungen von Ölkonzernen hat Chevron seine Stützpunkte im Land beibehalten und ist damit der einzige US-Ölkonzern, der in Venezuela nach wie vor aktiv ist. Das zahlt sich jetzt aus. Chevron hat so die erforderliche Infrastruktur wie etwa Ölpipelines, um schnell in die Förderung zu starten.