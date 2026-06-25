Es läuft einfach. Bei der aktuellen Fussball-WM in USA, Kanada und Mexiko überzeugt die Schweizer Nationalmannschaft mit starken Resultaten. Erst das 4:1 gegen Bosnien-Herzegowina, gestern das 2:1 gegen Gastgeber Kanada. Mit diesem Sieg belegt das Team den ersten Platz in seiner Vorrundengruppe. Das Weiterkommen in die nächste Runde der WM ist damit sicher.
Weniger gut läuft es derzeit – oder eigentlich seit Jahren – bei Nike. Die Aktie notiert auf dem tiefsten Stand seit August 2014 und damit auf einem Zwölf-Jahres-Tief. Nach dem Sinkflug seit dem Allzeithoch von 2021 und dem Einbruch Anfang des Jahres hat Nike in fünf Jahren drei Viertel – 75 Prozent – an Wert verloren.
Nike ist aber zu gross und stark, als dass man jetzt resignieren müsste. Im Gegenteil. Beim Sportartikelhersteller aus Beaverton im US-Bundesstaat Oregon könnte es möglicherweise schon innert weniger Tage zu einem Kursaufschwung kommen.
Von Risiko möchte ich da gar nicht einmal sprechen. Denn die Aktie ist inzwischen dermassen schwach, dass Börsianer sich fragen, ob das Dow-Jones-Mitglied überhaupt noch tiefer fallen kann.
Spannend wird Nike aktuell wegen des WM-Turniers - so wie schon 2014, als die Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien stattfand. Statistisch betrachtet stiegen die Aktie des Sportartikelherstellers seit den Weltmeisterschaften in 2002 in fünf von sechs Fällen in einem Zeitraum von zwei Monaten.
Bei der aktuellen WM scheint mir das sogar ziemlich wahrscheinlich. Denn diese Weltmeisterschaft ist im Vergleich zu früheren Turnieren deutlich grösser. Die Zahl der Mannschaften ist grösser und damit verbunden die Zahl der Spiele. Waren es früher 32 Mannschaften, die um den Pokal gekämpft hatten, so sind es nun 48. Dadurch steigt die Zahl der WM-Spiele von 64 auf 104.
Mehr Spiele bedeuten mehr Besucher in den Stadien und mehr Zuschauer am TV. Und die aktuelle WM übertrifft damit frühere Turniere bei Weitem. Beispiel Stadien: Die durchschnittliche Besucherzahl lag bisher bei rund 64'000. Bei früheren Weltmeisterschaften waren es etwa 50'000 bis 55'000. Am Ende der WM dürften etwa 6,5 Millionen Menschen die Spiele live in einem Stadion verfolgt haben. Das ist doppelt so viel, wie bei früheren Veranstaltungen. Die Zahl der TV-Zuschauer dürfte in einem ähnlichen Verhältnis höher liegen.
Je mehr Zuschauer, desto werbewirksamer wird die WM dann natürlich auch für die Hersteller von Sportartikeln wie Nike sein. Schon jetzt spricht Nike von grosser Nachfrage nach seinen Produkten – insbesondere nach Trikots – in Nordamerika. Man muss da kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die Bekanntgabe von Verkaufszahlen von Nike zur WM am 30. Juni gut bis sehr gut ausfallen wird.
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Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf positive Überraschungen und Kurssteigerungen bei Nike innert weniger Wochen oder innert ein, zwei oder drei Monaten um 20 Prozent und mehr. Ein Call mit kontantem Faktor von vier (ISIN: CH0354237890) würde dann rund 80 Prozent zulegen.
Spannend sind bei Nike aber auch Barriere Reverse Zertifikate. Bei einem Zertifikat (ISIN: CH1421162962) bei dem die Barriere schon erreicht wurde, greift der Kapitalschutz nicht mehr. Anleger bekommen hier aber nicht nur den Nominalzins bezogen auf 100 Prozent von 9,0 Prozent pro Jahr – beim aktuellen Kurs des Zertifikats von etwa 56 Prozent würde das eine Rendite pro Jahr von rund 16 Prozent bedeuten –, sondern sie sind auch noch bei Kurssteigerungen von Nike dabei. Eine Teilhabe erfolgt hier konkret bis zum Nennwert von 100 Prozent – das entspricht bezogen auf den momentanen Kurs einem Anstieg um etwa 80 Prozent. Bei Nike-Kursen in Höhe des Cap von 81,17 Dollar ist dann aber Schluss. Bei fallenden Kursen – zum Beispiel auf nur noch 35 Dollar – verbuchen Anleger mit diesem Produkt Kursverluste.
Renditeträchtig ist auch ein anderes Barriere Reverse Convertible (ISIN: CH1444267798). Dort wurde die Barriere von 31,34 Dollar noch nicht erreicht. Sollte das bis zum Ende der Laufzeit am 8. September so bleiben, erhalten Anleger hier aber nicht nur den Nominalbetrag von 100 Prozent ausgezahlt. Zum aktuellen Kursniveau von 93 Prozent ein Anstieg um etwa sieben Prozent, sondern auch noch den Coupon von zwölf Prozent pro Jahr anteilig. Das entspricht einer möglichen Gesamtrendite bis Mitte September – also in nur etwa drei Monaten – von etwa zehn Prozent. Und egal wie weit Nike steigen sollte: Eine Rendite von zehn Prozent in wenigen Monaten ist sehr stark. Und das noch bei relativ geringen Risiken.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH0354237890
VT Constant Leverage-Zertifikat
|Bank Vontobel
|4x Long Nike Inc.
|Bull
|CHF
|Gering
|CH1421162962
UBS Barrier Reverse Convertible (Stop Loss 48.70)
|UBS
|Nike Inc.
|Bull
|USD
|Mittel
|CH1444267798
BAER Barrier Reverse Convertible (Stop Loss 31.34)
|Bank Julius Bär
|Nike Inc.
|Bull
|USD
|Hoch
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