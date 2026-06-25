Spannend sind bei Nike aber auch Barriere Reverse Zertifikate. Bei einem Zertifikat (ISIN: CH1421162962) bei dem die Barriere schon erreicht wurde, greift der Kapitalschutz nicht mehr. Anleger bekommen hier aber nicht nur den Nominalzins bezogen auf 100 Prozent von 9,0 Prozent pro Jahr – beim aktuellen Kurs des Zertifikats von etwa 56 Prozent würde das eine Rendite pro Jahr von rund 16 Prozent bedeuten –, sondern sie sind auch noch bei Kurssteigerungen von Nike dabei. Eine Teilhabe erfolgt hier konkret bis zum Nennwert von 100 Prozent – das entspricht bezogen auf den momentanen Kurs einem Anstieg um etwa 80 Prozent. Bei Nike-Kursen in Höhe des Cap von 81,17 Dollar ist dann aber Schluss. Bei fallenden Kursen – zum Beispiel auf nur noch 35 Dollar – verbuchen Anleger mit diesem Produkt Kursverluste.