Mir scheint ziemlich klar, dass bei diesen Gesprächen in Moskau und Kiew über die Verteilung der Ukraine gesprochen worden ist. Dabei geht es dann in erster Linie sicher um die Rohstoffe und den Wiederaufbau des Landes. Von Wiederaufbau kann man zwar reden und die eingangs genannten bis zu 1 Billion Dollar an Wiederaufbauhilfe mögen stimmen oder nicht.