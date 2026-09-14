Nach dem Rebound von der Unterstützung um 70 Franken hatte ich Ende November an dieser Stelle weitere Kursgewinne bei Holcim auf ein neues Allzeithoch vorausgesagt. Und so ist es gekommen. Beflügelt vom Abprallen von der Unterstützung kletterte die Aktie des SMI-Mitglieds sehr schnell innert weniger Wochen um mehr als zehn Prozent auf rund 82 Franken und erreichte so Anfang Februar ein neues Rekordhoch.
Die damals ebenfalls empfohlenen Calls auf die Aktie des Baukonzerns kletterten dabei um 50 bis 100 Prozent. Vom Allzeithoch vor sieben Monaten hat die Aktie zwischenzeitlich aber wieder korrigiert. Für risikofreudige Anleger ist das eine gute Gelegenheit zum Einstieg.
Zur Charttechnik komme ich weiter unten. Erst zur politischen Lage. Es gibt wieder Chancen auf baldigen Frieden in der Ukraine und quasi über Nacht gigantische Staatsaufträge für die Baubranche in Europa und USA für den Wiederaufbau der Ukraine. Da werden Beträge von 500 bis 1000 Milliarden Dollar genannt.
Was bisher gefehlt hat, war die Initialzündung, um den Frieden und damit verbunden gigantische Wiederaufbausummen freizusetzen. So wie es jetzt aussieht, könnte das eventuell ändern. Vor einer Woche waren die beiden US-Sondergesandten Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump Jared Kushner zuerst in Moskau beim russischen Staatschef Wladimir Putin und wenige Tage später beim ukrainischen Präsidenten Selenskyi.
Wer die Gespräche gesehen hat, hat dort eine geschäftliche Verhandlung beobachtet. Witkoff und Kushner waren auf Business-Tour.
Mir scheint ziemlich klar, dass bei diesen Gesprächen in Moskau und Kiew über die Verteilung der Ukraine gesprochen worden ist. Dabei geht es dann in erster Linie sicher um die Rohstoffe und den Wiederaufbau des Landes. Von Wiederaufbau kann man zwar reden und die eingangs genannten bis zu 1 Billion Dollar an Wiederaufbauhilfe mögen stimmen oder nicht.
Die Wahrheit ist aber: Ukraine war vor dem Krieg rückständig und ist es bezüglich Infrastruktur, Strassen und Gebäude weiterhin. Der genannte Betrag von 1 Billion Dollar könnte tief gegriffen sein.
Passende Partner-Produkte zu Holcim (Calls)
Holcim würde von Aufträgen in der Ukraine wahrscheinlich profitieren. Ist das die Sicht von einigen Monate und Quartalen, so bietet der Titel jetzt erneut eine kurzfristige Gelegenheit zum Traden. Seit April läuft die Aktie in einer Trading-Range zwischen 70 und 77 Franken und hat jetzt die untere Begrenzung dieser Handelsspanne erreicht.
Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call darauf, dass Holcim jetzt wie schon mehrmals in den letzten fünf Monaten von der unteren Begrenzung der Trading-Range nach oben abprallt. Da sind schnelle Kurssteigerungen von zehn Prozent auf 77 Franken drin.
Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1455144415) könnte bei Holcim-Kursen in diesem Bereich mehr als 50 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit riskanterem 13er-Hebel (ISIN: CH1455144415) würde sich mehr als verdoppeln. Ein wirklich spekulativer Call mit hohem 19er-Hebel (ISIN: CH1552689932) könnte sich fast verdreifachen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1455144415
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 59.12)
|Bank Julius Bär
|Holcim AG
|Long
|CHF
|Gering
|CH1455144415
VT Long Mini-Future (Stop Loss 67.54)
|Bank Vontobel
|Holcim AG
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1552689932
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 68.56)
|UBS
|Holcim AG
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.